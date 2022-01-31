Фото: Пара слов
Николай Панков передал девушке-инвалиду из Балаково новогодний подарок. Об этом он пишет на своем канале в Телеграм "Пара слов".
- Семью Трапезниковых из Балаково знаю давно. Мы помогали им поставить пандус к балкону, чтобы было удобнее подниматься домой на коляске.
Спасибо Софье Трапезниковой, что в этом году записалась на «Елку желаний». Я бы хотел передать подарок лично, но вынужден оставаться на самоизоляции. Надеюсь, что новый мини-проектор принесет пользу в учебе и радость от просмотра фильмов с друзьями, - пишет парламентарий.
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