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Общество31 января 2022 6:28

Николай Панков передал девушке-инвалиду из Балаково новогодний подарок

Из-за коронавируса парламентарий не смог поздравить ее лично
Наталия Калинина
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Фото: Пара слов

Фото: Пара слов

Николай Панков передал девушке-инвалиду из Балаково новогодний подарок. Об этом он пишет на своем канале в Телеграм "Пара слов".

- Семью Трапезниковых из Балаково знаю давно. Мы помогали им поставить пандус к балкону, чтобы было удобнее подниматься домой на коляске.

Спасибо Софье Трапезниковой, что в этом году записалась на «Елку желаний». Я бы хотел передать подарок лично, но вынужден оставаться на самоизоляции. Надеюсь, что новый мини-проектор принесет пользу в учебе и радость от просмотра фильмов с друзьями, - пишет парламентарий.

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