Снег в Саратове

Сегодня, 31 января, снегопад угрожает водителям и пешеходам Саратова. Госавтоинспекция региона просит быть аккуратнее на дорогах.

Особенно важно не превышать скорость во время движения, избегать резких маневров, которые могут привести к аварии.

Пешеходам стоит помнить о том, что в пасмурную погоду их плохо видно на дороге. Рекомендуется иметь светоотражающие элементы на одежде и не выходить на дорогу, даже если тротуар не почищен. Переходить проезжую часть нужно только по «зебре».

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