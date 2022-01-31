Пожилой миллионер в Саратове перевел мошенникам 17 миллионов рублей

Мошенничество в Саратове

Пенсионер из Саратова перевел мошенникам 17 миллионов рублей. Об этом рассказали в полиции города.

Пострадал житель Ленинского района. Он обратился в полицию и рассказал, что ему несколько раз звонили неизвестные люди, представлявшиеся сотрудниками банка и силовых структур. Они пугали его тем, что кто-то проводит операции на его банковском счету и уговорили перевести средства на «безопасный счет».

Поверив мошенникам, мужчина отправил на неизвестные счета 17 миллионов 400 тысяч рублей. Теперь мошенников ищут.

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