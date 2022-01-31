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Общество31 января 2022 5:58

В Саратове снег убирает 651 машина

Наталия Калинина
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Уборка снега

Уборка снега

Сегодня, 31 января, в Саратове снег убирает 651 машина. Днем в уборке также задействованы 6122 рабочих. Об этом сообщает городская администрация.

На дороги местного, федерального и областного значения вышли 299 спецмашин. Саратовские дворы убирают 1766 дворников и 95 машин. На объектах социальной сферы в уборке задействованы 146 единиц техники и 888 специалистов.

Территорию вокруг объектов торговли убирают 111 единицы спецтехники и 3271 струдников.

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