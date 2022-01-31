В Саратовской области еще 989 человек заразились коронавирусом

Коронавирус. вакцинация Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодня, 31 января, в Саратовской еще 989 человек заразились коронавирусом. Всего обнаружено 144 184 зараженных в регионе. Выздоровело с начала эпидемии 129 830 человек, за сутки — 121. В стационарах остаются 1 310 человек, на амбулаторном лечении — 7 864.

В Саратове прибавилось 450 случаев, в Балаковском районе — 171, в Энгельсском еще 79 зараженных, в Ртищевском — 53, в Балашовском обнаружено 42 пациента, в Ершовском — 39, в Вольском подтверждено 24 случая, в Пугачевском — 19, в Аркадакском прибавилось 16 пациентов, в Саратовском — 13, в Самойловском зарегистрировано 10 новых инфицированных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 50;

- 7-14 лет – 148;

- 15-17 лет – 47;

- 18-29 лет – 108;

- 30-49 лет – 318;

- 50-64 лет – 193;

- 65 и старше – 125.

С пневмонией поступили 28 пациентов, с признаками ОРВИ — 957, четыреро переносят болезнь без симптомов.

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