В 24 районах Саратовской области идет снег

К утру 31 января снегопад прошел в 24 районах Саратовской области. По состоянию на 07:00 движение на федеральных и региональных трассах открыто. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Роман Бусаргин.

- К расчистке автодорог привлечено 877 единиц техники. Из них на федеральные дороги - 287 , региональные - 250, на муниципальные - 350 единиц техники, - сообщил Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.