В центре Саратова на 17 улицах отключили воду из-за аварии на сетях КВС

Новая авария на водопроводе Саратова произошла на Чернышевского, 125.

Из-за этого сегодня, 31 января нет воды на нескольких улицах в центре Саратова.

Без водоснабжения остались жители домов на Чернышевского (от Новоузенской до Валовой), Лермонтова до Валовой, Набережной Космонавтов, а также на участке от Мичурина до Набережной Космонавтов на улицах Некрасова, Комсомольской, Соборной, Бабушкином взвозе, Князевском взвозе, Октябрьской, Григорьева, в Нескучном переулке, Обуховском переулке, Первомайской, Соляной, Московской, Челюскинцев, Валовой.

В ООО "КВС" обещают, что воды не будет до 17.00, пока длится ремонт.

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