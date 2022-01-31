В Саратовской области предстоит расселить в два раза больше аварийных домов

Аварийных домов в Саратовской области еще огромное количество Фото: Ольга Симонова

С 1 января 2017 и до 1 января 2021 года в Саратовской области признано аварийными в связи с физическим износом 773 многоквартирных дома. Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

В минстрое считают, что все аварийные дома будут расселены, но пока рано говорить, войдут они в одну или в две программы.

- Но новая программа по расселению аварийного жилья пока формируется. Сколько домов в нее войдут, пока говорить преждевременно. От того, как будет сформирована программа, зависит сколько конкретно домов в нее войдет и будет расселено в ближайшие годы, - пояснили в минстрое.

Ранее в телеграм канале Володин.Саратов публиковались данные о том, где и сколько аварийных домов выявлено:

Саратов – 478;

Энгельсский р-н – 92;

Балаковский р-н – 76;

Ершовский р-н – 45;

Вольский р-н – 21;

Балашовский р-н – 19;

Саратовский р-н – 17;

Петровский р-н – 6;

Советский р-н – 5;

Пугачевский р-н – 4;

Красноармейский р-н – 3;

Марксовский р-н – 3;

Новоузенский р-н – 1;

Ровенский р-н – 1;

Ртищевский р-н – 1;

ЗАТО Шиханы - 1.

Напомним, в Саратовской области в 2021 году были расселенны 346 домов общей площадью 124,84 тыс. кв. м.

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