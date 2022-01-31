В Саратовской области предстоит расселить в два раза больше аварийных домов

Аварийных домов в Саратовской области еще огромное количество
Фото: Ольга Симонова
С 1 января 2017 и до 1 января 2021 года в Саратовской области признано аварийными в связи с физическим износом 773 многоквартирных дома. Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
В минстрое считают, что все аварийные дома будут расселены, но пока рано говорить, войдут они в одну или в две программы.
- Но новая программа по расселению аварийного жилья пока формируется. Сколько домов в нее войдут, пока говорить преждевременно. От того, как будет сформирована программа, зависит сколько конкретно домов в нее войдет и будет расселено в ближайшие годы, - пояснили в минстрое.
Ранее в телеграм канале Володин.Саратов публиковались данные о том, где и сколько аварийных домов выявлено:
Саратов – 478;
Энгельсский р-н – 92;
Балаковский р-н – 76;
Ершовский р-н – 45;
Вольский р-н – 21;
Балашовский р-н – 19;
Саратовский р-н – 17;
Петровский р-н – 6;
Советский р-н – 5;
Пугачевский р-н – 4;
Красноармейский р-н – 3;
Марксовский р-н – 3;
Новоузенский р-н – 1;
Ровенский р-н – 1;
Ртищевский р-н – 1;
ЗАТО Шиханы - 1.
Напомним, в Саратовской области в 2021 году были расселенны 346 домов общей площадью 124,84 тыс. кв. м.
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