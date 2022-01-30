Министр здравоохранения Саратовской области предложил мужчинам для укрепления иммунитета рецепт с коньяком

Олег Костин

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем инстаграм поделился рецептами настоев и смесей, которые помогут укрепить иммунитет.

В числе пяти вариантов настоев упоминаются различные сочетания грецких орехов, меда, лимона, виноградного сока, сосновой хвои, молока и ромашки.

Больше всего в комментариях получил положительных отзывов пятый рецепт, предложенный Костиным специально для мужчин.

- Для пoддepжания иммунитeта, ocoбeннo у мужчин - cмecь тыквeнных ceмeчeк, мeда и кoньяка. 0,5 стакана oчищeнных сeмeчeк залить жидким мeдoм и дoбавить… - недописал фразу министр.

Читатели решили на свой лад продлить фразу, заодно мужчины поблагодарили за такой рецепт, который теперь собираются предъявлять супругам, как рекомендации министра.

- И добавить коньяка по вкусу! Вот спасибо Олег Николаевич!) жене покажу - скажу Министр Здравоохранения рекомендует для иммунитета!) – радуется один из многочисленных комментаторов. Некоторые пошли еще дальше, предложив не стесняться с этим рецептом, даже если нет под рукой тыквенных семечек и меда.

Страница в инстаграм министра Олега Костина

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