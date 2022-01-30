На Волге возле Усть-Курдюма нашли на льду мертвого рыбака

На Волге в Энгельсском районе днем 30 января обнаружили мертвого рыбака.

Коллеги по ловле обнаружили вблизи острова Примытый, что недалеко от села Усть-Курдюм, тело 54-летнего мужчины и вызвали спасателей и медиков. Врачи скорой помощи смогли только подтвердить смерть мужчны, спасатели доставили тело на берег, где его забрала следственно-оперативная группа полиции.

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