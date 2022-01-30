Еще больше саратовцев остались без воды из-за аварии на сетях ООО «КВС»

.

К сотням саратовцев, которые с обеда остаются без воды из-за аварии на сетях ООО «КВС» в Ленинском районе, добавились еще несколько многоквартирных домов.

Теперь воду отключили еще и по улице Вишневая с дома № 12 по № 20.

В ООО «КВС» никак не могут справится с аварией на своих сетях, расширяя круг отключенных домов и продляя время отключения. Ранее сообщалось о намерении закончить все работы к 20.00 сегодня, 30 января.

Теперь втысячам горожан придется подождать как минимум до 7 утра 31 января, и это пока предварительная информация - отключение может затянуться, как это уже произошло.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.