Еще больше саратовцев остались без воды из-за аварии на сетях ООО «КВС»

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К сотням саратовцев, которые с обеда остаются без воды из-за аварии на сетях ООО «КВС» в Ленинском районе, добавились еще несколько многоквартирных домов.
Теперь воду отключили еще и по улице Вишневая с дома № 12 по № 20.
В ООО «КВС» никак не могут справится с аварией на своих сетях, расширяя круг отключенных домов и продляя время отключения. Ранее сообщалось о намерении закончить все работы к 20.00 сегодня, 30 января.
Теперь втысячам горожан придется подождать как минимум до 7 утра 31 января, и это пока предварительная информация - отключение может затянуться, как это уже произошло.
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