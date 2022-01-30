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Происшествия30 января 2022 14:50

Тело 16-летней девушки нашли в квартире в Балашове

Было ли это самоубийством правоохранители не сообщают
Источник:kp.ru
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Прокуратура Балашова сообщила о найденном теле 16-летнего подростка.

Мертвую 16-летнюю девушку обнаружили сегодня в одной и квартир дома № 75 на улице Карла Маркса. О причинах смерти ничего не сообщается. Девушку обнаружила хозяйка, у которой та снимала квартиру.

Как уточнили в областном надзорном ведомстве, семья ребенка считалась благополучной, никогда не попадавшей в поле зрения правоохранителей, не состоявшей на профилактических учетах.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются причины и обстоятельства гибели подростка.

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