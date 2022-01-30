Где будут эвакуировать машины в Саратове в ночь на 31 января

В ночь на 31 января будут эвакуировать машины, припаркованные по улице Тархова и Ипподромная.

Здесь в ночь с 30 на 31 января пройдет комплексная уборка снега. В связи с этим на улицах с 20.00 до 5 утра введут временное ограничение движения и парковки:

- на Тархова от улицы Гришаева в сторону Топольчанской,

на Ипподромной от школы №46 в сторону п/п 3-я Дачная.

Кроме того, экипажи ГИБДД будут ночью искать машины, припаркованные с нарушением ПДД и мешающие уборке. За прошедшую ночь таким образом на штрафстоянки отправлены 25 автомобилей.

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