Собственники недвижимости вдоль новой набережной в Саратове готовы переформатировать свой бизнес под зоны отдыха

.

Собственники объектов недвижимости вдоль новой набережной в Октябрьском районе «выразили намерения переформатировать свою деятельность и развернуть бизнес, связанный с рекреацией». Об этом в своем инстаграм заявил глава администрации Саратова Михаил Исаев.

Он напомнил, что власти уже занялись благоустройством этой части набережной. Под этим Исаев подразумевает переезд лодочных баз, ремонт подъездов и подходов по 3-му Дегтярному проезду.

Исаев отметил, что вдоль нового участка набережной будет запланирована вся необходимая инфраструктура: дорога, тротуары, парковки. Подробную концепцию мэр не представил, сообщив, что сделает это позднее.

- Напомню, реализация данного проекта стала возможной благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, который презентовал концепцию председателю правительства России Михаилу Мишустину в прошлом году во время посещения Саратова, - заявил глава областного центра Михаил Исаев.

Выступление Исаева с этим заявлением было спровоцировано постом в телеграм-канале сторонников председателя ГД Вячеслава Володина.В нем напомнили, что Володин еще в прошлом году дал поручение местным властям озаботиться созданием инфраструктуры отдыха вдоль нового участка набережной.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.