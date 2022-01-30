В Саратове закрывают на карантин еще девять школ

Карантин введен в еще 9 школах Саратова
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Саратове с понедельника. 31 января еще девять учебных заведений закрывают на карантин. здесь превышен 20% эпидемиологический порог по вирусным заболеваниям.
Какие именно вирусуц атаковали школьников, ОРВИ или COVID-19 - не уточняется, но с понедельника внезапные каникулы начнутся у учеников следующих заведений:
лицеи №53, «Звезда»,
гимназия №31,
школы №46, 64, 72, 73, 97,
школа п. Дубки.
Напомним, в пятницу в Саратове были закрыты на карантин в общей сложности 52 учебных заведения. С учетом еще девяти, их число перевалило за 61 и вплотную приблизилось к половине всех школ областного центра.
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