Более 300 тонн шпунта забьют в набережную Саратова от Большой до 2-й Садовой

Набережная в Саратове вырастет на 1169 метров

Несмотря на снегопады и морозы в Октябрьском районе Саратова продолжается строительство нового участка набережной от улицы 2-я Садовая до Большой Садовой.

В паблике Володин.Саратов опубликован видеоролик о работах на этом участке. Осенью 2021 года было принято решение о продлении набережной на 1 км 169 метров.

На сегодняшний день на участке Садовыми погружено в грунт 255 тонн шпунта и сегодня, в воскресенье, сюда привезут еще 72 тонны шпунта для укрепления берега.

- Вячеслав Володин во время рабочих поездок в регион призывал местные власти параллельно со строительством набережной заняться благоустройством прилегающей территории – выше береговой линии до улицы Чернышевского: созданием зон отдыха, подъездных путей, парковок, - напомнили в паблике сторонники спикера ГД.

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