В Саратовской области умерли от коронавируса девять человек за сутки

В Саратовской области от коронавируса за прошедшие сутки умерли еще девять человек. Такие данные сообщили в федеральном оперативном штабе 30 января.

- Скончались пятеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 49 до 87 лет, - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

Таким образом, с начала пандемии в регионе умерли от коронавируса уже 5342 человека.

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