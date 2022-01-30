Министр Олег Костин рассказал, кому обязательно нужно вызывать «скорую»

Олег Костин
Министр здравоохранения Саратовской области в своем инстаграм проанализировал памятку Минздрава РФ для больных, которые переносят коронавирус бессистемно. Костин выделил основные правила:
Тем, кто переболел COVID-19 или сделали от него прививку при бессимптомном прохождении заболевания лечение не требуется.
Если привитому или переболевшему человеку больше 60 лет, и он снова заразился, лечение должен назначить врач.
Врач также назначает лечение заразившемуся ребенку, в том числе, дистанционно. При этом маленький пациент должен обязательно оставаться дома.
- Обязательно нужно вызывать «скорую» людям, у которых температура выше 38 градусов, одышка или боль в груди, вне зависимости от того, привились они или переболели COVID-19, - сообщили министр.
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