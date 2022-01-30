Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье30 января 2022 7:42

Министр Олег Костин рассказал, кому обязательно нужно вызывать «скорую»

Министр здравоохранения Саратовской области рассказал, что делать при бессимптомном COVID-19
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Олег Костин

Олег Костин

Министр здравоохранения Саратовской области в своем инстаграм проанализировал памятку Минздрава РФ для больных, которые переносят коронавирус бессистемно. Костин выделил основные правила:

Тем, кто переболел COVID-19 или сделали от него прививку при бессимптомном прохождении заболевания лечение не требуется.

Если привитому или переболевшему человеку больше 60 лет, и он снова заразился, лечение должен назначить врач.

Врач также назначает лечение заразившемуся ребенку, в том числе, дистанционно. При этом маленький пациент должен обязательно оставаться дома.

- Обязательно нужно вызывать «скорую» людям, у которых температура выше 38 градусов, одышка или боль в груди, вне зависимости от того, привились они или переболели COVID-19, - сообщили министр.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

0