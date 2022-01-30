В снегопад обеспечен проезд по всем трассам в Саратовской области

В Саратовской области на утро 30 января в 31 районе были осадки различной степени плотности.

К расчистке автодорог региона без учета областного центра привлечено 916 единиц техники: на федеральных дорогах работают 298 машин, на региональных - 223, в городах и районах -395 единиц техники.

Как сообщили в своем телеграм-канале председатель правительства Роман Бусаргин, на 7 утра проезд обеспечен по все федеральным и региональным трассам в области.

В ночь с 29 на 30 января из Саратова снег грузили и вывозили 270 машин, на расчистке проезжей части работали 104 единицы техники.

В Саратове работы по вывозу снега производились на следующих улицах:

- ул. Весенняя (от Мясницкой до 2-го Соколовогорского пр.);

- ул. Некрасова (от Первомайской до Мичурина);

- ул. Волжская (от Радищева до Некрасова);

- ул. Радищева (от Московской до Соборной пл.);

- ул 5-я нагорная (от Огородной до Ново- Астраханского ш.);

- ул. Барнаульская (от 5 Динамовского до пр. Энтузиастов);

- ул. Огородная (от 5-й нагорной до 7-й Нагорной);

- Бахметьевская (от Рахова до Чапаева);

- ул. Чапаева (от пр. Кирова до ул. Б. Казачья);

- ул. М. Горького (от ул. Сакко и Ванцетти до пр. Кирова);

- Деловая (от ул. Тверская в сторону пр.50 лет Октября);

- п\п Трофимовский (от 2 Прокатной в сторону пр. 50 лет Октября);

- пр.50 лет Октября (от поворота на ТЦ «ТАУ галерея» в сторону ул. Техническая пр.);

- ст., пр. 50 лет Октября (от ост. Вишневая в сторону 3-й Дачной);

- Гвардейская;

- Молодежный проезд;

- Московская (от Пугачева до Рахова, от Рахова до Чапаева, от Аткарской до Ст.Разина);

- Астраханская (от Кутякова до Московской);

- ст., пр. Кирова (от Радищева до М. Горького, от М. Горького до Вольской);

- Рахова (от Зарубина до Посадского).

- пр. Энтузиастов (от Крымской до Кавказской, от Орджоникидзе до Кавказской);

- Чернышевского (от Бабушкиного взвоза до ул. Московской;

- Орджоникидзе (от Чернышевского до пр. Энтузиастов);

- Ново-Астраханское шоссе (от 7-й Нагорной до Политехнической),

- просп. им. 50 лет Октября (от ул. Тракторной до пл. им. Ленина В.И.);

- Московское шоссе (от Трофимовского в сторону Буровой);

- Б. Садовая (от ул. Шелковичной в сторону 2-й Садовой).