Машину буквально разворотило: Молодой водитель погиб в столкновении с фурой в Саратовской области

ДТП в Красноармейском районе 30 января 2022 года
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Утром 30 января в Красноармейском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.
По данным областной ГИБДД, в 9 часов утра на 375 км трассы Р-228 а/д Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись фура Scania с цистерной, которой управлял 58-летний мужчина и легковая Toyota с 22-летний парнем за рулем. От удара японский автомобиль буквально разворотило. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.
Сотрудники ДПС на месте аварии выясняют все обстоятельства аварии.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
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