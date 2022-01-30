Машину буквально разворотило: Молодой водитель погиб в столкновении с фурой в Саратовской области

ДТП в Красноармейском районе 30 января 2022 года Фото: ГИБДД по Саратовской области

Утром 30 января в Красноармейском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.

По данным областной ГИБДД, в 9 часов утра на 375 км трассы Р-228 а/д Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись фура Scania с цистерной, которой управлял 58-летний мужчина и легковая Toyota с 22-летний парнем за рулем. От удара японский автомобиль буквально разворотило. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.

Сотрудники ДПС на месте аварии выясняют все обстоятельства аварии.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.