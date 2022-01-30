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Здоровье30 января 2022 6:01

В Саратовской области коронавирусом заразились за сутки 924 человека

Новый суточный рекорд по заражению COVID-19 поставлен 30 января
Источник:kp.ru
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В Саратовской области продолжается прирост заболевших коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 924 новых случая, это новый рекорд с начала пандемии. Напомним, вчера их было 889, а еще 12 января - всего 147.

На 30 января в Саратовской области зарегистрировано 924 новых случая заболевания коронавирусом.

Больше всего заболевших за сутки в Саратове — 310, в Энгельсском районе — 167, в Балаковском — 93, в Балашовском — 69, в Пугачевском — 42, в Петровском — 32.

Заражение больше всего затронуло возрастную группы 30-49 лет – 288 человек, а также 50-64 года – 218. Среди зараженных за сутки также 188 детей в возрасте до 14 лет.

У 878 пациентов выявлены симптомы ОРВИ, только у 35 – пневмония.

Всего на стационарном лечении в Саратовской области находятся 1 266 человек, на амбулаторном — 7 059.

Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии достигло 143 195 человек, из них выздоровели 129 709 человек, за сутки — 125.

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