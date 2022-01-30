На уборку Саратова вышла дивизия дворников

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Планы на очистку города от снега сообщили утром 30 января в Саратовской городской администрации. На уборку снега и льда с крыш, по данным мэрии, должна выйти целая дивизия дворников - 5992 человека. Из них больше половины (3290) – работают на торговые и промышленные предприятий и убирают их и прилегающие к ним территории при помощи 132 спецмашин.

Управляющие компании сообщили, что привлекли к очистке дворов и крыш 1720 дворников и 88 единиц техники.

С дорог и тротуаров города должны вывозить снег 300 спецмашин. Городские объекты соцсферы расчищают 863 технических работника и 155 единиц техники различной габаритности.

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