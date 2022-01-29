Под Пугачевым в аварии пострадали пять человек

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 29 января, в Пугачевском районе Саратовской области в аварии пострадали пять человек, один из которых погиб.

По предварительным данным, авария произошла в 17:40 на подъезде к Пугачеву. Hyundai под управлением 22-летнего парня столкнулся с Chery.

В результате водитель Chery скончался на месте. В больницу попали женщина и 18-летняя девушка из Chery, а также 22-летний водитель Hyundai и его 47-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

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