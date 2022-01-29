Уборка снега

Сегодня, 29 января, в Саратове за ночь эвакуировали 22 автомобиля, мешавшие уборке снега. Об этом сообщает мэрия города.

Этой ночью городской округ будут убирать 515 машин. С 20:00 будет ограничена стоянка и проезд на улице Московская от Аткарской до улицы Степана Разина.

Завтра с 8:00 ограничены стоянка и движение на перекрестке Тархова и Гришаева.

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