Пожар в Ленинском районе

Сегодня, 29 января, в Ленинском районе Саратова сгорели две машины. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Одно возгорание было зафиксировано около 2 часов ночи. На улице Лесная Республика загорелась Toyota. На тушение выезжала одна машина.

Еще один автомобиль днем сгорел возле магазина «Прогресс» по адресу проспект Строителей, 34. Об этом сообщили жители Саратова.

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