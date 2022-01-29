Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 января 2022 11:05

В Ленинском районе Саратова сгорели две машины

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар в Ленинском районе

Пожар в Ленинском районе

Сегодня, 29 января, в Ленинском районе Саратова сгорели две машины. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Одно возгорание было зафиксировано около 2 часов ночи. На улице Лесная Республика загорелась Toyota. На тушение выезжала одна машина.

Еще один автомобиль днем сгорел возле магазина «Прогресс» по адресу проспект Строителей, 34. Об этом сообщили жители Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

0