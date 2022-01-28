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Фото: Олег Укладов
Завтра, 29 января, в Саратове на карантин по ОРВИ отправляются 15 учебных заведений. Об этом сообщает городская администрация.
Таким образом до 31 января в областном центре закрыты уже 52 учебных заведения.
Превысившие эпидпорог в 20 процентов школы переходят на карантин. С 29 января по 4 февраля закрываются:
- Русская православная классическая гимназия;
- Национальная (татарская) гимназия;
- Гуманитарно-экономический лицей (1 корпус);
- школа № 10;
- гимназия № 34;
- школа № 81;
- школа №14;
- школа № 51;
- Медико-биологический лицей;
- гимназия № 89;
- школа № 41;
- школа № 44;
- школа № 55;
- школа № 61;
- школа № 100.
Напомним, с 25 по 31 января приостановлены занятия в:
- Гуманитарно-экономическом лицее (корпус на ул. Большая Горная);
- школе № 21;
- школе №2;
- школе № 67;
- Лицее математики и информатики;
- лицее № 36;
- школе № 69;
- гимназии № 1;
- школе № 95;
- лицее № 62;
- школе № 77;
- лицее № 37;
- лицее № 2;
- Лицее гуманитарных наук;
- школе с. Синенькие;
- школе с. Усть-Курдюм;
- школе с. Константиновка;
- школе р.п. Соколовый.
С 26 января по 1 февраля на карантин закрыты:
- школа № 93;
- прогимназия № 237;
- гимназия № 3;
- школа № 5;
- лицей № 4;
- Физико-технический лицей;
- школа с. Сосновка.
с 27 января по 2 февраля закрылись еще 5 учебных заведений:
- гимназия № 4;
- школа № 18 (временно 2 смена лицея № 37);
- школа № 103;
- школа «Аврора»;
- вечерняя школа № 9.
С 28 января и до 3 февраля приостановлены занятия в:
- школе № 23;
- школе № 70;
- Лицее «Солярис»;
- школе № 76;
- школе № 105;
- гимназии № 108;
- школе № 1.