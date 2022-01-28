. Фото: Олег Укладов

Завтра, 29 января, в Саратове на карантин по ОРВИ отправляются 15 учебных заведений. Об этом сообщает городская администрация.

Таким образом до 31 января в областном центре закрыты уже 52 учебных заведения.

Превысившие эпидпорог в 20 процентов школы переходят на карантин. С 29 января по 4 февраля закрываются:

- Русская православная классическая гимназия;

- Национальная (татарская) гимназия;

- Гуманитарно-экономический лицей (1 корпус);

- школа № 10;

- гимназия № 34;

- школа № 81;

- школа №14;

- школа № 51;

- Медико-биологический лицей;

- гимназия № 89;

- школа № 41;

- школа № 44;

- школа № 55;

- школа № 61;

- школа № 100.

Напомним, с 25 по 31 января приостановлены занятия в:

- Гуманитарно-экономическом лицее (корпус на ул. Большая Горная);

- школе № 21;

- школе №2;

- школе № 67;

- Лицее математики и информатики;

- лицее № 36;

- школе № 69;

- гимназии № 1;

- школе № 95;

- лицее № 62;

- школе № 77;

- лицее № 37;

- лицее № 2;

- Лицее гуманитарных наук;

- школе с. Синенькие;

- школе с. Усть-Курдюм;

- школе с. Константиновка;

- школе р.п. Соколовый.

С 26 января по 1 февраля на карантин закрыты:

- школа № 93;

- прогимназия № 237;

- гимназия № 3;

- школа № 5;

- лицей № 4;

- Физико-технический лицей;

- школа с. Сосновка.

с 27 января по 2 февраля закрылись еще 5 учебных заведений:

- гимназия № 4;

- школа № 18 (временно 2 смена лицея № 37);

- школа № 103;

- школа «Аврора»;

- вечерняя школа № 9.

С 28 января и до 3 февраля приостановлены занятия в:

- школе № 23;

- школе № 70;

- Лицее «Солярис»;

- школе № 76;

- школе № 105;

- гимназии № 108;

- школе № 1.