Саратовская область получит еще 99,8 млн рублей на первичную медико-санитарную помощь

.

Депутат ГД Николай Панков сообщил, что правительство РФ принято решение о выделении Саратовской области дополнительно почти 100 млн рублей на первичную медико-санитарную помощь по ОМС. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Победить пандемию сейчас важнейшая задача. Для этого прилагаются все усилия и на уровне государства, и на местах.

Вчера на заседании Правительства РФ было принято решение, важное для нашей области. Будет выделено дополнительно 99,8 млн руб. на первичную медико-санитарную помощь по ОМС. В том числе, тем, кто болеет коронавирусом. Средства поступят из резервного фонда страны.

Болезнь эта коварная. Постарайтесь ее избежать и всегда внимательно относиться к своему здоровью, - написал Панков. Сам парламентарий находится на самоизоляции после положительного теста на коронаиврус.

Напомним, 25 января премьер министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении трансфертов регионам из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. ТФОМСу Саратовской области в этом постановлении отписано 546 млн 114,2 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.