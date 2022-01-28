Жителей Саратова пригласили на субботние ярмарки

Завтра, 29 января, жителей Саратова вновь ждут на ярмарках «выходного дня». Об этом напомнили в региональном минсельхозе.

Торговать будут на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в Юбилейном, на пересечении Томской с Пензенской в Заводском районе, а также в Елшанке. Лотки будут развёрнуты с 8 утра до 16 часов дня.

Саратовцам предложат приобрести мясо, молоко, яйцо птицы, картофель, колбасы, мёд и многое другое.

- По вопросам работы торговых площадок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства по телефонам: 51-77-12 (по субботам до 14:00), 50-70-17 (будние дни), - уточнили чиновники.

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