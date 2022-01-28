В саратовском минздраве дали рекомендации для больных коронавирусом детей

Сегодня, 28 января, в минздраве Саратовской области рассказали, что делать, если ваш ребенок заболел коронавирусом.

Так, чиновники сообщают, что ни в коем случае нельзя отправлять ребенка в садик или школу. Необходимо точно следовать указаниям врачей и не заниматься самолечением.

Первым делом стоит позвонить по номеру «112» или в call-центр вашей поликлиники для консультации с врачом. Если состояние маленького пациента ухудшается, необходимо вызвать скорую: «03» или «103».

Особенно в минздраве отметили недопустимость лечения антибиотиками, если их не назначил врач.

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