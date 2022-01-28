В Радищевском музее Саратова детей познакомят с акционизмом, инсталляциями и концептуализмом

Саратовский Радищевский музей организует «Лабораторию новейших течений». Проект посвящен современному искусству. Подробности сообщили сегодня, 28 января, в пресс-службе регионального минкульта.

- Слушатели программы познакомятся с основными направлениями и формами contemporary art: видеоартом, акционизмом, инсталляциями, книгой художника, концептуализмом, уличным искусством и другими, - говорится в сообщении.

В частности планируют организовать встречи с художниками, лекции, видеопоказы, мастер-классы, посещения выставок и, конечно же, дискуссии.

Занятия начнутся 5 февраля (будут проходить по субботам) в лектории музея на Радищева, 41. Детей ждут в 14 часов, взрослых – в 16.

Вести занятия будут сотрудники сектора новейших течений отдела современного искусства Наталья Коптель и Наталья Курилова.

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