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Общество28 января 2022 11:49

В Радищевском музее Саратова детей познакомят с акционизмом, инсталляциями и концептуализмом

Занятия проведут в том числе и для взрослых
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Саратовский Радищевский музей организует «Лабораторию новейших течений». Проект посвящен современному искусству. Подробности сообщили сегодня, 28 января, в пресс-службе регионального минкульта.

- Слушатели программы познакомятся с основными направлениями и формами contemporary art: видеоартом, акционизмом, инсталляциями, книгой художника, концептуализмом, уличным искусством и другими, - говорится в сообщении.

В частности планируют организовать встречи с художниками, лекции, видеопоказы, мастер-классы, посещения выставок и, конечно же, дискуссии.

Занятия начнутся 5 февраля (будут проходить по субботам) в лектории музея на Радищева, 41. Детей ждут в 14 часов, взрослых – в 16.

Вести занятия будут сотрудники сектора новейших течений отдела современного искусства Наталья Коптель и Наталья Курилова.

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