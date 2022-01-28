Охранник разбил себе голову на вокзале в Балакове, когда вставлял флешку в телевизор

Гострудинспекция возглавила комиссию по расследованию несчастного случая на вокзале в Балакове. Там 63-летний охранник упал со стремянки и сильно разбил голову.

Происшествие имело место еще 22 ноября 2021 года. По данным ГИТ, охранник ООО ЧОП «Региональный центр безопасности» в тот день был на посту на территории железнодорожного вокзала. Мужчина взялся вставить флешку в телепанель, которая висела на большой высоте, транслировала развлекательные передачи для пассажиров, ожидающих поезд.

Не удержавшись на стремянке мужчину рухнул на пол в зале ожидания. Результат - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени.

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