В Саратовской области под суд отправили троих торговцев марихуаной

Фото пресс-службы правоохранителей

Следователи управления Приволжского линейного управления МВД России закончили расследование о продаже наркотиков в Саратовской области. Подробности сообщили сегодня, 28 января, в пресс-службе правоохранителей.

В октябре сотрудники управления задержали возле железнодорожных путей в Заводском районе Саратова 33-летнего мужчину со свёртков, в котором, как выяснили эксперты, было 0,8 граммов марихуаны.

Правоохранители выяснили, что саратовец приобрел наркотики у 27-летнего жителя Екатериновского района. Горожанин приобрел у дилера 23 грамма. Дома у злоумышленника нашли содержащую анашу массу массой более 54 граммов.

Также оказалось, что 33-летний саратовец часть «травки» продал 30-летнему жителю облцентра. У того во время обыска нашли стеклянную банку более чем с 73 граммами марихуаны.

Дела передали на рассмотрение в суд Заводского района Саратова. Со всех обвиняемых взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

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