В Саратовской области из аварийного жилья за год расселили более восьми тысяч человек

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Регион выполнил программу по расселению из аварийного жилья и в 2021 году, в том числе в построенные 17 новых домов, переехали 8088 человек. Расселенные 346 домов общей площадью 124,84 тыс. кв. м. должны пойти под снос.

Это были дома признанные аварийными до 1 января 2017 года. С тех пор в регионе были признаны такими еще десятки домов.

Сейчас, как сообщили «КП-Саратов» в минстрое области, формируется новая программа которые учтет дома, которые признали аварийными после 1 января 2017 года и до 1 января 2021 года аварийными.

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