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Происшествия28 января 2022 11:03

Житель Саратова изнасиловал несовершеннолетнюю дочь любовницы

Девочке не было 14 лет
Наталия Калинина
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Житель Кировского района Саратова изнасиловал несовершеннолетнюю дочь любовницы. Девочке не было 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Полиция задержала 39-летнего мужчину. По версии следствия он с весны 2019 года по май 2021 года вступал в интимную связь с 16-летней дочерью своей сожительницы. Сейчас девочке 16, а тогда не было 14 лет. Когда девочка рассказала об этом матери, та обратилась с заявлением в полицию.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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