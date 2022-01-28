Житель Саратова изнасиловал несовершеннолетнюю дочь любовницы

Житель Кировского района Саратова изнасиловал несовершеннолетнюю дочь любовницы. Девочке не было 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Полиция задержала 39-летнего мужчину. По версии следствия он с весны 2019 года по май 2021 года вступал в интимную связь с 16-летней дочерью своей сожительницы. Сейчас девочке 16, а тогда не было 14 лет. Когда девочка рассказала об этом матери, та обратилась с заявлением в полицию.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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