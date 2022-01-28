Поставщики ЖКУ обманули саратовцев на 25,8 млн рублей

Саратовцам завысили платежи за ЖКУ почти на 26 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госжилинспекция Саратовской области отчиталась, что за 2021 год поставщики жилищно-коммунальных услуг обманули саратовцев на 25,8 млн рублей, из которых 25,2 млн – плата за коммунальные услуги, то есть вода, свет, отопление, газ.

- По результатам проведения инспекционных проверок потребителям произведен перерасчет на сумму 25 833,48 тыс. рублей, - рассказал в ходе онлайн-брифинга 28 января начальник ГЖИ Сергей Вербин.

Он также отчитался, что на конец 2021 года жители недоплатили 1,6 млрд рублей взносов за капитальный ремонт из 10,6 млрд начисленных средств, оплачено 9,02 млрд.

Более чем в два раза за прошедший год ГЖИ увеличила число домов, признанных аварийными – 57 зданий в 2021 году, при этом в 2020 такими признали только 25.

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