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Происшествия28 января 2022 10:40

Филателиста из Саратова обманула жительница Калужской области

55-летний мужчина хотел купить марки
Наталия Калинина
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Филателиста из Саратова обманула жительница Калужской области. 55-летний мужчина хотел купить марки, а стал жертвой мошенницы.

55-летний коллекционер нашел в интернете объявление о продаже альбома с марками за четыре тысячи рублей. Он перевел продавцу деньги, но посылки так и не дождался. Правоохранители возбудили дело о мошенничестве.

В ходе служебной командировки правоохранители из Саратова задержали 25-летнюю жительницу Калужской области. Ранее не судимая девушка призналась, что деньги потратила, ее оставили под подписку о невыезде.

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