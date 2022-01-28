Филателиста из Саратова обманула жительница Калужской области. 55-летний мужчина хотел купить марки, а стал жертвой мошенницы.

55-летний коллекционер нашел в интернете объявление о продаже альбома с марками за четыре тысячи рублей. Он перевел продавцу деньги, но посылки так и не дождался. Правоохранители возбудили дело о мошенничестве.

В ходе служебной командировки правоохранители из Саратова задержали 25-летнюю жительницу Калужской области. Ранее не судимая девушка призналась, что деньги потратила, ее оставили под подписку о невыезде.

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