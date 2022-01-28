Заседание комиссии
У Саратовской области появился план по борьбе с финансовыми пирамидами. О нем сегодня, 28 января, рассказал Роман Бусаргин на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию подобным действиям. Она была создана в конце прошлого года.
Злоумышленники все чаще звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков или полиции. Также очень популярны финансовые пирамиды.
Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ разработан план по борьбе с такими явлениями. В следующие 2две недели его будут дорабатывать.
- К работе также должны подключиться представители муниципальных образований, - заметил Роман Бусаргин.
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