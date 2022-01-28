В Марксовском районе 15-летняя девочка родила от 50-летнего мужчины

В Марксовском районе Саратовской области 15-летняя девочка родила от 50-летнего мужчины. Об этом инциденте сообщает СУ СК региона.

С января по февраль 2021 года 50-летний мужчина дважды вступал в интимную связь с 15-летней девочкой. Подросток забеременела и родила ребенка. О произошедшем медики сразу же проинформировали полицию.

Суд приговорил совратителя несовершеннолетней к одному году в колонии-поселении.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.