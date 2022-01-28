Миньоны в Саратове

Сегодня, 28 января, миньоны «помогают» жителям Саратова с уборкой. В Октябрьском районе появились умилительные фигуры персонажей мультфильма «Гадкий я».

Как сообщили читатели КП-Саратов фигуры миньонов установили в сквере на улице Грибова. Три фигуры популярных героев мультика сделаны из снега, мешков и картона. В туках у них лопатки для уборки снега, так что теперь они как бы помогают саратовцам справиться со стихией.

Напомним, на этих выходных осадки в регионе продолжатся. На улицах возможен мокрый снег, хотя сильных морозов не будет.

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