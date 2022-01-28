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Общество28 января 2022 9:36

Глава Вольского района отчитался об очистке города от снега

Наталия Калинина
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Сегодня, 28 января, глава Вольского района Андрей Татаринов Саратовской области отчитался Валерию Радаеву об очистке города от снега.

Напомним, в районе возникли проблемы с уборкой снега. С 22 января там выпало более 30 сантиметров снега. Высота покрова достигла 92 сантиметров. Глава региона распорядился выделить на уборку дополнительную тяжелую технику обласпаса.

-Спасибо за поддержку. С дополнительными спецмашинами мы увеличили вывоз снега с 2,5 тысяч кубов до 6,5 тысяч в сутки, - отметил Андрей Татаринов.

Расчищено 160 контейнерных площадок, остановки и подъезды. В городе работают два волонтерских отряда, которые помогают пожилым. Жалоб на проезд «скорой» не поступало.

- Внимательно посмотрите на частный сектор. Проговорите с руководителем Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрием Юриным. Весь снег нужно вывезти в ближайшие дни, - распорядился губернатор.

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