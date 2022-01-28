«Первый канал» рассказал о вакцинации подростков в Саратовской области

Вакцинация подростков в Саратове

Сегодня, 28 января, «Первый канал» в эфире передачи «Доброе утро» рассказал о том, как в Саратовской области проходит вакцинация подростков от коронавируса. Напомним, партия вакцины «Спутник-М» поступила в регион 23 января.

Саратовская область оказалась в числе первых пяти регионов, где приступили к прививкам молодежи от COVID-19. Вместе с ней желающих начали принимать в Алтайском крае, Курской, Московской и Ленинградских областях.

Прививают подростков 12 -17 лет двухкомпонентным препаратом. Вакцина помогает вырабатывать антитела, в том числе и против омикрона.

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