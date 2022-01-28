В Саратовской области могут лишиться лицензии более 200 управляющих компаний

Сергей Вербин напомнил УК об ответственности

За 2021 год в Саратовской области по искам от Госжилинспекции потеряли свою лицензию на управление домами 13 управляющих компаний. С начала периода лицензирования их деятельности в 2015 году этого права лишись уже 156 УК – у 102 из них они были аннулированы через Арбитражный суд, остальные отказались от них добровольно.

Как рассказал на онлайн-брифинге начальник ГЖИ по Саратовской области Сергей Вербин, всего с 2015 года в регионе выдано 554 лицензии на управление многоквартирными домами, из них сегодня приблизительно у 60-70 УК просто нет ни одного дома в управлении. Таким образом, с учетом лишенных лицензий, «живыми» числятся и работают немногим более 300 УК. Из них почти у 200 срок действия лицензии истекает в самом начале 2023 года.

- Ожидаем с ноября вал заявлений на переоформление, а это может произойти только по результатам очной проверки. Проверить за два месяца две сотни УК – это будет очень тяжело. С 1 ноября до 1 января придется всех проверить – таковы сроки подачи заявлений на переоформление лицензии. Но этим организациям лучше позаботиться и подготовить все документы заранее. Если не успеют переоформить лицензию в силу разных обстоятельств – с 11 января 2023 года их деятельность без лицензии - прямой путь под уголовную ответственность, - заявил Вербин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.