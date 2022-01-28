Сегодня, 28 января, в Саратове три трамвайных маршрута встали из-за аварий. Об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 11:30 было прервано движение трамваев по маршрутам № 9 и 10. Они встали на пересечении улиц Слонова и Железнодорожной из-за ДТП.

В 11:45 также прекратили ходить трамваи маршрута № 11. Они встали около остановки «Улица Бирюзова», причиной стало ДТП.

Трамваи курсируют между улицами Осипова и Мирным переулком.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.