Жителей Саратовской области на выходных ждет потепление

В Саратове пасмурно

На этих выходных в Саратовской области наступит потепление, о чем информирует региональный Гидрометцентр.

Завтра, 29 января, в Саратовской области погода определяется Балтийским циклоном. В ночь столбик термометра колеблется от -14 до -19 градусов. Днем воздух прогреется: от нуля до -5. В воскресенье и понедельник температура ночью составит от -2 до -7 градусов, а днем от - 4 до +1.

Погода в регионе будет облачная и временами пасмурная. В воскресенье ожидаются порывы западного ветра до 13-17 метров в секунду. В связи с этим будут метели и ухудшение видимости на дорогах.

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