Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 8:44

Жителей Саратовской области на выходных ждет потепление

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Саратове пасмурно

В Саратове пасмурно

На этих выходных в Саратовской области наступит потепление, о чем информирует региональный Гидрометцентр.

Завтра, 29 января, в Саратовской области погода определяется Балтийским циклоном. В ночь столбик термометра колеблется от -14 до -19 градусов. Днем воздух прогреется: от нуля до -5. В воскресенье и понедельник температура ночью составит от -2 до -7 градусов, а днем от - 4 до +1.

Погода в регионе будет облачная и временами пасмурная. В воскресенье ожидаются порывы западного ветра до 13-17 метров в секунду. В связи с этим будут метели и ухудшение видимости на дорогах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

0