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Здоровье28 января 2022 8:06

В Саратовской области 47 школ остаются закрыты из-за ОРВИ

Наталия Калинина
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НА сегодня, 28 января, в Саратовской области 47 школ остаются закрыты из-за ОРВИ. Об этогм сообщает региональной министерство образования.

НА карантин по коронавирусу отправлены 153 класса в 62 школах, 35 групп в 28 детских садах м 15 групп в пяти профорганизациях.

Из-за угрозы распространения ОРВИ в регионе закрыты 47 школ, а также 451 класс в 117 школах, 13 групп в 11 детских садах и девять групп Аркадакского филиала Балашовского техникума механизации.

С 17 по 31 января 2022 года студенты ВУЗов находятся на сессии.

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