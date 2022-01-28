В Саратове от коронавируса умерла 25-летняя девушка

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли 14 пациентов ковид-госпиталей. Об этом 28 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

- Скончались девять женщин и пятеро мужчин в возрасте от 25 до 85 лет, - уточнили в министерстве здравоохранения Саратовской области.

В министерстве рассказали, что коронавирусное заражение у 25-летней погибшей женщины осложнялось двусторонней деструктивной пневмонией, и системным воспалительным синдромом.

Напомним, за минувшие сутки в Саратовской области выявлено рекордное количество случаев коронавируса с самого начала пандемии - 798 новых больных.

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