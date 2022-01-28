В Красноармейском районе фура столкнулась с Газелью

Вчера, 27 января, в Красноармейском районе Саратовской области фура столкнулась с Газелью. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 9:50 на 407 километре трассы «Сызрань-Волгоград». Грузовая Газель, за рулем которой был 29-летний молодой человек, столкнулась с фурой Freightliner, которую вел 42-летний водитель.

В результате ДТП водитель Газели был доставлен в медицинское учреждение

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