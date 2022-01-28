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Общество28 января 2022 7:08

Прокурор помог сироте из Пугачевского района получить квартиру

Сначала чиновники отказали юноше в предоставлении жилья
Наталия Калинина
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Прокурор помог сироте из Пугачевского района Саратовской области получить квартиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

В 2021 году молодой человек, являющийся сиротой, подал заявление на получение жилья, однако в ГКУ «Управление социальной поддержки населения Пугачевского района» ему отказали: заявителю уже исполнилось 23 года и по версии чиновников, он упустил право на предоставление жилья. Молодой человек обратился в прокуратуру, а представители ведомства уже подали на чиновников в суд.

Напомним, ранее депутаты Саратовской облдумы поддержали прокуратуру в правках закона о детях-сиротах: ограничение по возрасту на социальные льготы было снято. Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства. Так что положенные деньги на жилье сирота получил.

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