В Саратовской области не хватает промышленных альпинистов для очистки крыш от снега и льда

Альпинистов в Саратове на все сосульки не хватает Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня в Саратовской облсти расчищенными от снега считаются около 66% дворов многоквартирных домов.

Это значит – расчищены входные группы и пешеходные дорожки до других объектов. Об этом рассказал 28 января в ходе онлайн-брифинга начальник областной Госжилинспекции Сергей Вербин.

- Сегодня у нас есть 60 официальных заявок и 220 сообщений, поступивших через соцсети. Последние не являются авторизованными, поэтому это не предмет проверки - по закону проверку можем проводить только по письменному обращению или через портал Госуслуг или систему ГИС ЖКХ. Тем не менее, мы мониторим соцсети, проводим рейды и понуждаем УК очищать дворы и крыши. Большинство отрабатывают положительно в течение суток. Они нам потом отчитываются в виде фото и видео. Кстати, соцсети нам мало дают обратной связи, что почистили – около 10% от жалобщиков потом сообщают о результате. – рассказал Вербин.

Он сообщил, что сегодня бригад промышленных альпинистов, котрые очищают крыши многоэтажек, не хватает. Все управляющие компании стоят в очереди, бригады расписаны далеко вперед. До тех пор, пока альпинист не прибыли, УК обязваны огородить опасную зону и выставлять предупреждающие таблички. На невысоких домах они могут с балконов верхних этажей сбивать сосульки, но это если их пустят на балкон жильцы.

По словам Вербина, хорошо зарекомендовали себя действия ГЖИ по принуждений к уборке дворов и очистке крыш совместно с районными прокуратурами.

- Проходят сейчас такие проверки в Балаково, это 20 УК и 766 домов, на след неделе пройдут в Балашове, потом - в Вольске, затем в Марксе. Проверки совместные с прокуроатой по их требованиям.

Вчера в Энгельсе провели встречу с главой и прокуратурой - 40 жалоб по городу нам поступило, те адреса, которые останутся не очищены через сутки – туда придет прокуратура, - рассказал Вербин.

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