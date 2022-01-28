В Саратове задержали двух мужчин, грабивших подростков с пистолетом

Нападение на подростков

В Саратове задержали двух мужчин 28 и 29 лет, грабивших подростков с пистолетом, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Инцидент произошел в Ленинском районе. Сначала двое подвыпивших мужчин пристали к компании подростков в подъезде. Они угрожали одному из парней пистолетом, требуя отдать телефон, однако молодым людям удалось убежать. После, на проспекте Строителей, им попался 16-летний прохожий, у него отобрали телефон.

Вскоре злоумышленников удалось задержать. Выяснилось, что один из них уже судим за аналогичное преступление, а второй имеет проблемы с законом в первый раз. Теперь им грозит до семи лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.